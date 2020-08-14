Светлана Тихановская находится в Литве на самоизоляции

Кандидат в президенты Беларуси и главная оппонентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская уже третий день находится в Литве, куда она сбежала после начала протестов в родной стране.

Выехавшая в безопасную для себя страну, Тихановская проходит 14-дневную самоизоляцию. Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

По словам дипломата, Светлане Тихановской сейчас очень не просто, так как она оказалась заложницей ситуации. Ей нужно время для принятия решения о дальнейшей деятельности.

"Давайте дадим ей время, которого она требует после пережитого стресса, для принятия решения и о котором сама тогда расскажет", — сказал Линкявичюс.

Дипломат назвал Тихановскую "символом выборов". По его словам, ее деятельность "дала толчок к пониманию того, что в Беларуси должно сформироваться гражданское общество". Однако, она оказалась морально не готова к тем нагрузкам, которые ей предстояло пройти.

После того, как политик покинула Беларусь , она записала видеообращение, в котором заявила, что ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит в стране, и ее выбор уехать - это лично ее решение - ни мужа, ни Штаба, ни каких-либо других людей.

"Вы знаете, я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала столько сил, что я выдержу все. Но наверное я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение, и я знаю, что многие меня поймут, многие осудят, а многие – возненавидят. Но не дай Бог оказаться перед выбором, перед которым оказалась я", - отметила Тихановская.

Ранее сообщалось, что в Беларуси 12 августа задержали двух украинских волонтеров, на которых завели дела по статье о массовых беспорядках.