Израиль и ОАЭ подписали соглашение о нормализации отношений

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились о нормализации отношений между странами.

Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на президента США Дональда Трампа.

В совместном заявлении Трампа, премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и принца Мохаммеда Бин Заида говорится, что стороны надеются на то, что "исторический прорыв будет способствовать миру на Ближнем Востоке". Как результат, Израиль заморозит планы по аннексии территорий на западном берегу Иордана.

До этого момента Израиль не имел дипломатических отношений ни с одной из арабских стран Персидского залива.

В ответ на заявление Трампа Нетаньяху написал в своем Twitter : "Исторический день".

Юсеф Аль Отаиба, посол ОАЭ в Соединенных штатах, назвал новые договоренности "победой для дипломатии и региона". "Это существенный прогресс в арабо-израильских отношениях, который снижает напряжение и создает энергию для положительных изменений", - сказал он.

Это третье арабо-израильское мирное соглашение со времен провозглашения независимости Израиля в 1948 году. Договор с Египтом был подписан в 1979 году, с Иорданией - в 1994.

Как сообщает "Радио Свобода", делегации Израиля и ОАЭ намерены провести встречу в течение следующих недель, чтобы подписать совместные документы, связанные с инвестициями, сферой безопасности, телекоммуникациями, а также туризмом и прямыми авиаперелетами между Абу-Даби и Тель-Авивом.

Представители администрации Трампа в комментарии агентству Reuters отметили, что договоренности расширят доступ мусульман к мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Также стороны намерены ускорить сотрудничество, связанное с лечением и производством вакцины против коронавируса.