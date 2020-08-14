Ученый совет КНУ имени Тараса Шевченко в сентябре рассмотрит вопрос о лишении Лукашенко докторской степени

Президент Беларуси получил диплом почетного доктора КНУ 5 ноября 2009 года.

Ученый совет КНУ имени Тараса Шевченко в сентябре рассмотрит вопрос о лишении Лукашенко докторской степени
Фото: president.gov.by

Ученый совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в сентябре может отменить звание почетного доктора КНУ Олександра Лукашенко.

Об этом сообщил проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров, передает "Интерфакс-Украина".

"Такой вопрос будет рассматривать ученый совет, который и присваивает такие почетные звания", - сказал он.

По его словам, ученый совет собирается во время учебного года и, скорее всего, будет рассматривать этот вопрос в сентябре.

"Я, как член ученого совета, "за" лишение Лукашенко звания почетного доктора КНУ", - добавил проректор, отметив, что такое решение имеет перспективу быть принятым.

Диплом почетного доктора Лукашенко вручил 5 ноября 2009 года нынешний ректор Леонид Губерский.

Напомним, в ответ на репрессии властей Беларуси против оппозиции и жесткие действия в отношении мирных протестующих Европейский Союз может ввести новые санкции в отношении Беларуси в конце августа.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Сразу после закрытия избирательных участков в Минске и более 20 городах страны на улицу вышли десятки тысяч человек. Произошли столкновения с силовиками, которые использовали против протестующих светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. Несмотря на жесткие разгоны и задержания, массовые акции в стране продолжаются.

Лукашенко, который, по предварительным данным ЦИК, выиграл выборы, заявил, что на протесты выходят "люди с уголовным прошлым и безработные", и посоветовал им устроиться на работу. Ранее, комментируя явку на голосование, президент заявил, что выборы прошли "как праздник". Он также назвал митингующих "овцами, которые не знают, что делают", потому что ими руководят из-за рубежа.

По состоянию на сегодня официальное количество задержанных во время протестов в Беларуси превысило 6,7 тыс. человек.

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