Евросоюз может принять санкции в отношении Беларуси в конце августа - Reuters

Германия, Литва, Латвия и Швеция уже публично высказались в пользу санкций.

Европейский Союз может ввести новые санкции в отношении Беларуси в конце августа.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявления дипломатов и европейских чиновников.

Германия, Литва, Латвия и Швеция уже публично высказались в пользу санкций. Их также поддержала Австрия перед экстренными переговорами между министрами иностранных дел ЕС в пятницу.

Отмечается, что любое решение ЕС о санкциях требует единогласного решения 27 стран-членов. Главным скептиком в этом вопросе является Венгрия, которая призывала блок "продолжать диалог с Беларусью".

В то же время Будапешт не стал блокировать заявление ЕС , в которой упоминались возможные санкции "против лиц, ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов".

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал "со всей серьезностью говорить о санкциях в отношении Беларуси" в ответ на репрессии властей против оппозиции. "Сейчас мы видим и погибших, и раненых людей. Видим несколько тысяч человек, задержанных, или их судьба неизвестна. Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы. Динамика такова, что нам следует со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси", - сказал Науседа.