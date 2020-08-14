"Батькивщина": партия власти контролирует избирательные комиссии в Хмельницкой области

Такая же ситуация, отмечают в партии, и в других регионах.

"Батькивщина": партия власти контролирует избирательные комиссии в Хмельницкой области
Фото: Анна Стешенко

Территориальные избирательные комиссии в Хмельницкой области сформированы таким образом, что органы во всех без исключения ТИК полностью контролирует партия власти, а оппозиция не получила ни одного представителя. Об этом сообщает пресс-служба партии "Батькивщина". Там отмечают, что это является нарушением одного из основных принципов проведения выборов - равного избирательного права.

"Партия "Батькивщина" участвует в выборах всех уровней уже более 20 лет, но такой вопиющий случай узурпации власти в комиссиях целого региона - а значит влияния на результаты голосования - мы фиксируем впервые. Руководящие должности в комиссиях Хмельницкой области получили представители партий «Слуга народа» , «Голос» и «Солидарность женщин Украины» (о существовании которой вы, наверное, никогда не слышали). Наше расследование показало, что кандидатуры от этих трех политических сил готовились в одном офисе. Фактически это означает, что партия Зеленского взяла под свой абсолютный контроль ход выборов на Хмельнитчине", - отмечают в "Батькивщине".

Там обращают внимание на то, что ситуация с диспропорциональным распределением представительства партий в избирательных комиссиях имеет место практически во всех других регионах Украины. И заявили о причастности к этому члена Центральной избирательной комиссии Александры Кармаз.

"Мы не допустим фальсификаций. «Батьківщина» трехкратно усилит присутствие в комиссиях благодаря наблюдателям. Мы будем контролировать каждый шаг ваших ставленников. Потому что Украина заслуживает честных, демократических, прозрачных выборов. Даже если во власти оказались случайные люди, которые изо всех сил цепляются за свои кресла", - резюмировали в "Батькивщине".

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