Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии призвали Лукашенко организовать "круглый стол" по вопросам национального примирения

"Мы готовы предложить наши усилия по посредничеству для достижения мирного решения".

Президенты Литвы, Польши , Латвии и Эстонии обратились к президенту Беларуси Александру Лукашенко с призывом прекратить применение силы против мирных протестующих.

Об этом говорится в совместном заявлении президентов.

Полный текст заявления:

Мы, президенты Литвы, Польши, Латвии и Эстонии как соседи Беларуси, НАТО и Евросоюза хотим, чтобы Беларусь была стабильной, демократической, независимой и процветающей страной. Поэтому мы призываем президента Беларуси к таким действиям:

1. Деэскалация ситуации и немедленное прекращение применения силы против своих людей. Мы призываем прекратить насилие и уважать основные свободы, права человека и гражданина, включая свободу выражения взглядов, средств массовой информации, собраний и безопасность журналистов;

2. Безотлагательно освободить всех задержанных протестующих, прекратить дальнейшее преследование;

3. Немедленно начните диалог с белорусским народом. Услышьте голос своих граждан и дайте им возможность свободно говорить. Опираясь на опыт собственных обществ, а также на личный опыт, мы призываем вас организовать «круглый стол» по вопросам национального примирения, состоящий из чиновников и гражданского общества. Это был бы соответствующий шаг для начала настоящего национального диалога. Мы твердо верим, что диалог - это всегда лучший способ содействовать социальному развитию, обсуждать реформы и будущее вашей страны.

Если белорусские власти выполнят эти требования, двери к сотрудничеству с международным сообществом должны оставаться открытыми. Изоляция - это не путь к процветанию и развитию любой нации.

Мы готовы предложить наши усилия по посредничеству для достижения мирного решения в Беларуси и укрепления независимости и суверенитета вашей страны".

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Сразу после закрытия избирательных участков в Минске и более 20 городах страны на улицу вышли десятки тысяч человек. Произошли столкновения с силовиками, которые использовали против протестующих светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. Несмотря на жесткие разгоны и задержания, массовые акции в стране продолжаются.

Лукашенко, который, по предварительным данным ЦИК, выиграл выборы, заявил, что на протесты выходят "люди с уголовным прошлым и безработные", и посоветовал им устроиться на работу. Ранее, комментируя явку на голосование, президент заявил, что выборы прошли "как праздник". Он также назвал митингующих "овцами, которые не знают, что делают", потому что ими руководят из-за рубежа.

По состоянию на сегодня официальное количество задержанных во время протестов в Беларуси превысило 6,7 тыс. человек.

Между тем по государственному ТВ Беларуси показывают избитых и запуганных митингующих, которые просят прощения за участие в протестах.