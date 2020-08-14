Омбудсмен Денисова призвала власти Беларуси освободить задержанных во время протестов украинцев

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует от Беларуси освобождения четырех украинцев, задержанных во время протестов.

Об этом она написала в фейсбуке.

"В срочном порядке обращаюсь к Председателю Комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрею Наумовичу с просьбой обеспечить надлежащую правовую защиту двум задержанным во время акций массового протеста в Беларуси украинским волонтерам Евгению Васильеву и Константин Реуцкому, а также двум другим гражданам Украины - Оксане Алешиной и парню, чье имя пока не разглашается", - отметила Денисова.

Омбудсмен также обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, президенту Международного комитета Красного креста Петеру Мауреру, главе ОБСЕ Эди Раме и другим международным правозащитным организациям с призывом способствовать обеспечению правовой защиты задержанным гражданам Украины.

"Кроме того, сразу после задержания обратилась к чрезвычайному и полномочному послу Украины в Республике Беларусь Игорю Кизиму с просьбой установить их местонахождение и проверить, применялась ли к гражданам Украины физическая сила или психологическое давление со стороны правоохранительных органов Беларуси", - отметила Денисова.

"Подчеркиваю, согласно Венской конвенции о консульских сношениях, власти Беларуси должны немедленно после задержания сообщить дипломатическим представителям Украины о местонахождении наших сограждан и предоставить доступ для непосредственного общения с ними. Требую от белорусской стороны как можно скорее вернуть украинцев домой!" - подчеркнула омбудсмен.

Она также отметила, что присоединяется к призывам Министерства иностранных дел и просит граждан Украины пока воздержаться от поездок в Беларусь .

Напомним, ранее сообщили о задержанных в Беларуси украинцах Константине Реуцком и Евгении Васильеве. МИД Украины обратилось к властям Республики Беларусь с требованием как можно скорее освободить незаконно задержанных правозащитников и журналистов.

Ранее в Беларуси задержали большое количество журналистов. 12 августа глава МВД страны Юрий Караев распорядился не трогать журналистов, которые выполняют свою работу во время антиправительственных протестов, кроме случаев, когда они "становятся между нарушителями и силами правопорядка".

Во время протестов в Беларуси избили украинского фотокорреспондента и задержали девятерых украинцев. В результате предпринятых посольством мер на следующий день они были освобождены.

Сегодня также стало известно о задержании украинца во время протестов в Бресте.