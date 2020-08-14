Глава Европарламента призвал Лукашенко прекратить насилие и освободить задержанных
"Народ Беларуси имеет право протестовать".
Давід-Марія Сассолі
Фото: politico.eu
Глава Европейского парламента Давид Сассоли обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко и призвал его прекратить насилие в отношении мирных протестующих.
Об этом он написал в Twitter.
"Я призываю президента Лукашенко прекратить насилие и немедленно освободить задержанных. Народ Беларуси имеет право протестовать. Применение жестокой силы со стороны государственных органов должно иметь последствия в соответствии с международным правом", - подчеркнул Сассоли.
I call on President Lukashenko to stop the violence and immediately release those who have been detained. The people of #Belarus have a right to protest. The use of brutal force by the state authorities should have consequences according to international law.
Напомним, первые протестные акции в Беларуси начались сразу после объявления экзит-полов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, а его главная оппонентка Светлана Тихановская, накануне собиравшая многолюдные митинги, - лишь около 7%.
Протесты продолжались до поздней ночи и охватили не только столицу, но и другие города. К митингующим применили силу. Жители сообщали об отключении интернета и мобильной связи, не работали местные СМИ. Акции продолжаются. Силовики применяют против мирных демонстрантов силу и спецсредства. Тысячи людей задержаны и ранены.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель соберет в пятницу, 14 августа, совещание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел для обсуждения, в частности, президентских выборов в Беларуси.
Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Беларусь к новым президентским выборам, которые должны состояться в присутствии международных наблюдателей.