Депутаты Тернопольского облсовета запретили игорный бизнес на территории области

«Батькивщина» готовит представление в Конституционный суд об отмене подписанного президентом закона об игорном бизнесе.

Депутаты Тернопольского облсовета запретили игорный бизнес на территории области
Василий Деревляный
Фото: te-rada.org

Депутаты Тернопольского областного совета на очередной сессии поддержали инициированное представителями партии «Батькивщина» решение о запрете игорного бизнеса на территории области. Об этом сообщил глава партийной организации «Батькивщина» Василий Деревляный на своей странице в Facebook.

Он отметил, что решение о запрете игорного бизнеса на территории Тернопольской области поддержали 34 депутата.

«11 августа 2020 года состоялась очередная сессия Тернопольского областного совета. В повестку дня было включено немало политических вопросов, изменения в бюджет, вопросы жизнедеятельности области и коммунальных предприятий. Фракция "Батькивщина" предложила в повестку дня вопрос о запрете игорного бизнеса на территории Тернопольской области. «За» проголосовало 34 депутата - решение принято», - отметил Василий Деревляный.

Напомним, что по инициативе партии «Батькивщина» городской совет запретил игорные заведения в городе Боярке.

Кроме того, Запорожский районный совет, который возглавляет представитель партии «Батькивщина» Сергей Бурма, принял решение о запрете игорного бизнеса на территории района.

Отметим также, что партия «Батькивщина» готовит представление в Конституционный суд об отмене подписанного президентом закона об игорном бизнесе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"
Учителям не будут делать тесты на коронавирус перед учебным годом, - СтепановУчителям не будут делать тесты на коронавирус перед учебным годом, - Степанов
ОАСК вернул в Офис генпрокурора "оставленные на стуле" подозрения главе суда Вовку и еще четырем судьямОАСК вернул в Офис генпрокурора "оставленные на стуле" подозрения главе суда Вовку и еще четырем судьям
Журналист-расследователь программы “Схемы” обнаружил в своей киевской квартире признаки прослушки (фото)Журналист-расследователь программы “Схемы” обнаружил в своей киевской квартире признаки прослушки (фото)
Грузия заявила о полной готовности к вступлению в НАТОГрузия заявила о полной готовности к вступлению в НАТО
Блок рекламы


Похожие новости
Двое военных подорвались на взрывчатке в Донецкой области, один погибДвое военных подорвались на взрывчатке в Донецкой области, один погиб
"Батькивщина" обратится в Конституционный суд по поводу закона об игорном бизнесе"Батькивщина" обратится в Конституционный суд по поводу закона об игорном бизнесе
"Батькивщина" планирует выдвинуть примерно 40 тысяч кандидатов в депутаты по всей стране"Батькивщина" планирует выдвинуть примерно 40 тысяч кандидатов в депутаты по всей стране
Депутаты обжаловали в КС существование Большой палаты Верховного СудаДепутаты обжаловали в КС существование Большой палаты Верховного Суда
РоSSийской певице "Глюкозе" на три года запретили въезд в УкраинуРоSSийской певице "Глюкозе" на три года запретили въезд в Украину
Местные советы могут принимать решения о запрете игорного бизнеса, - ТимошенкоМестные советы могут принимать решения о запрете игорного бизнеса, - Тимошенко
Соглашение с ЕС будет пересматриваться с учетом пожеланий бизнесаСоглашение с ЕС будет пересматриваться с учетом пожеланий бизнеса
На трассе в Одесской области устроили стрельбуНа трассе в Одесской области устроили стрельбу
Под Киевом убили столичного бизнесмена, которого активист С14 Мазур обвинял в покушении (обновлено)Под Киевом убили столичного бизнесмена, которого активист С14 Мазур обвинял в покушении (обновлено)
Депутаты отклонили требования отменить закон об азартных играхДепутаты отклонили требования отменить закон об азартных играх
Последние новости
Подгружаем последние новости