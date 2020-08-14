Депутаты Тернопольского облсовета запретили игорный бизнес на территории области

«Батькивщина» готовит представление в Конституционный суд об отмене подписанного президентом закона об игорном бизнесе.

Депутаты Тернопольского областного совета на очередной сессии поддержали инициированное представителями партии «Батькивщина» решение о запрете игорного бизнеса на территории области. Об этом сообщил глава партийной организации «Батькивщина» Василий Деревляный на своей странице в Facebook.

Он отметил, что решение о запрете игорного бизнеса на территории Тернопольской области поддержали 34 депутата.

«11 августа 2020 года состоялась очередная сессия Тернопольского областного совета. В повестку дня было включено немало политических вопросов, изменения в бюджет, вопросы жизнедеятельности области и коммунальных предприятий. Фракция "Батькивщина" предложила в повестку дня вопрос о запрете игорного бизнеса на территории Тернопольской области. «За» проголосовало 34 депутата - решение принято», - отметил Василий Деревляный.

Напомним, что по инициативе партии «Батькивщина» городской совет запретил игорные заведения в городе Боярке.

Кроме того, Запорожский районный совет, который возглавляет представитель партии «Батькивщина» Сергей Бурма, принял решение о запрете игорного бизнеса на территории района.

Отметим также, что партия «Батькивщина» готовит представление в Конституционный суд об отмене подписанного президентом закона об игорном бизнесе.