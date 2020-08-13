В Минске вооруженные люди захватили офисы "Яндекса" и Uber
На фоне митингов в Беларуси, которые продолжаются уже четвертый день, в Минске неизвестные вооружённые люди заблокировали офисы компаний "Яндекс" и Uber. По информации белорусских СМИ, это дело рук белорусских силовиков, которые пришли с обысками.
Отмечается, что сотрудников офисов обеих компаний, которые находились посредине дня на своих рабочих местах, фактически заблокировали внутри здания и не давали им выйти. Людей оказалось не много, так как большая часть персонала работает удаленно еще с весны из-за ситуации с коронавирусом.
Бренд Uber в Беларуси принадлежит "Яндексу", но офисы у них находятся в разных местах.
В данное время руководство компаний пытается выяснить, кого именно представляют вооруженные люди, как долго они будут находиться в офисах и какие у них требования.
Представитель "Яндекса" подтвердил СМИ, что обыски проходят в двух офисах "Яндекса" в Минске. Подробности выясняются.
Напомним, президент Владимир Зеленский потребовал от Беларуси освободить задержанных украинцев - волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева, а также правозащитницу Оксану Алешину, против которых открыли уголовные дела по статье о массовых беспорядках. Остальных украинцев тем временем просят воздержаться от поездок в Беларусь, пока не стабилизируется ситуация.