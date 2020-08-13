Митрополит Епифаний призвал молиться за белорусский народ

"Приобщаю свой голос к заявлениям тех многочисленных государств, международных и гражданских институтов, кто настойчиво призывает к немедленному прекращению насилия".

Митрополит Епифаний призвал молиться за белорусский народ
Фото: pomisna.info

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний заявил, что сегодня церковь молится за белорусский народ, за победу правды, за прекращение насилия, за божью защиту для невинных, которые страдают.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Именно в эти дни особенно страдает белорусский народ - наши соседи, с которыми с княжеских времен мы имели много веков совместной церковной и государственной истории, составляя до 1686 года единую Киевскую митрополию. Ее неканоническая аннексия Москвой имела и продолжает иметь трагические последствия для Православия во всей Восточной Европе", - отметил он.

Епифаний подчеркнул, что ПЦУ не может оставаться равнодушной и не сострадать, когда будущее белорусского народа, свобода и безопасность граждан, их жизни оказались под угрозой.

По государственному ТВ Беларуси показывают митингующих, которые просят прощения за участие в протестах

"Приобщаю свой голос к заявлениям тех многочисленных государств, международных и гражданских институтов, кто настойчиво призывает к немедленному прекращению насилия, освобождению тысяч невинно задержанных и проведению конструктивного диалога между руководством Беларуси и гражданским обществом для мирного выхода из кризиса", - написал митрополит ПЦУ.

"Наши молитвы сегодня - за белорусский народ, за победу правды, за прекращение насилия, за Божью защиту для невинных, которые страдают. Пусть Господь поможет вам, братья и сестры, пройти эти тяжелые времена!", - добавил он.

Напомним, первый тур президентских выборов в Беларуси прошел 9 августа. Первые протестные акции начались сразу после объявления экзит-полов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, а его главная оппонентка Светлана Тихановская, накануне собиравшая многолюдные митинги, всего лишь около 7%.

Протесты продолжались до поздней ночи и охватили не только столицу, но и другие города. К митингующим применили силу. Жители сообщали об отключении интернета и мобильной связи, не работали местные СМИ. Акции продолжаются до сих пор. Сообщается о тысячах задержанных и раненых.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель соберет в пятницу, 14 августа, совещание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел для обсуждения, в частности, президентских выборов в Беларуси.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Учителям не будут делать тесты на коронавирус перед учебным годом, - СтепановУчителям не будут делать тесты на коронавирус перед учебным годом, - Степанов
Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"
ОАСК вернул в Офис генпрокурора "оставленные на стуле" подозрения главе суда Вовку и еще четырем судьямОАСК вернул в Офис генпрокурора "оставленные на стуле" подозрения главе суда Вовку и еще четырем судьям
Журналист-расследователь программы “Схемы” обнаружил в своей киевской квартире признаки прослушки (фото)Журналист-расследователь программы “Схемы” обнаружил в своей киевской квартире признаки прослушки (фото)
Грузия заявила о полной готовности к вступлению в НАТОГрузия заявила о полной готовности к вступлению в НАТО
Блок рекламы


Похожие новости
Помпео призвал Беларусь к новым президентским выборам в присутствии международных наблюдателейПомпео призвал Беларусь к новым президентским выборам в присутствии международных наблюдателей
Белорусские демобилизованные силовики выбрасывают свою форму и переходят на сторону народаБелорусские демобилизованные силовики выбрасывают свою форму и переходят на сторону народа
США рассмотрят все варианты действий, которые будут направлены на благо народа в БеларусиСША рассмотрят все варианты действий, которые будут направлены на благо народа в Беларуси
Белорусские силовики выбрасывают свою форму и переходят на сторону народаБелорусские силовики выбрасывают свою форму и переходят на сторону народа
"Слуга народа" определилась с датой проведения съезда"Слуга народа" определилась с датой проведения съезда
Жена экс-кандидата в президенты Беларуси Цепкало призвала мир признать Тихановскую президентомЖена экс-кандидата в президенты Беларуси Цепкало призвала мир признать Тихановскую президентом
Тихановская записала видео, в котором призвала белорусов не выходить на улицыТихановская записала видео, в котором призвала белорусов не выходить на улицы
Президент Литвы призвал "со всей серьезностью говорить о санкциях в отношении Беларуси"Президент Литвы призвал "со всей серьезностью говорить о санкциях в отношении Беларуси"
В "Слуге народа" озвучили предварительную дату заседания РадыВ "Слуге народа" озвучили предварительную дату заседания Рады
"Евросолидарность" призвала обеспечить открытый диалог по выходу из политического кризиса в Беларуси"Евросолидарность" призвала обеспечить открытый диалог по выходу из политического кризиса в Беларуси
Последние новости
Подгружаем последние новости