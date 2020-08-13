Митрополит Епифаний призвал молиться за белорусский народ

"Приобщаю свой голос к заявлениям тех многочисленных государств, международных и гражданских институтов, кто настойчиво призывает к немедленному прекращению насилия".

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний заявил, что сегодня церковь молится за белорусский народ, за победу правды, за прекращение насилия, за божью защиту для невинных, которые страдают.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Именно в эти дни особенно страдает белорусский народ - наши соседи, с которыми с княжеских времен мы имели много веков совместной церковной и государственной истории, составляя до 1686 года единую Киевскую митрополию. Ее неканоническая аннексия Москвой имела и продолжает иметь трагические последствия для Православия во всей Восточной Европе", - отметил он.

Епифаний подчеркнул, что ПЦУ не может оставаться равнодушной и не сострадать, когда будущее белорусского народа, свобода и безопасность граждан, их жизни оказались под угрозой.

По государственному ТВ Беларуси показывают митингующих, которые просят прощения за участие в протестах

"Приобщаю свой голос к заявлениям тех многочисленных государств, международных и гражданских институтов, кто настойчиво призывает к немедленному прекращению насилия, освобождению тысяч невинно задержанных и проведению конструктивного диалога между руководством Беларуси и гражданским обществом для мирного выхода из кризиса", - написал митрополит ПЦУ.

"Наши молитвы сегодня - за белорусский народ, за победу правды, за прекращение насилия, за Божью защиту для невинных, которые страдают. Пусть Господь поможет вам, братья и сестры, пройти эти тяжелые времена!", - добавил он.

Напомним, первый тур президентских выборов в Беларуси прошел 9 августа. Первые протестные акции начались сразу после объявления экзит-полов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, а его главная оппонентка Светлана Тихановская, накануне собиравшая многолюдные митинги, всего лишь около 7%.

Протесты продолжались до поздней ночи и охватили не только столицу, но и другие города. К митингующим применили силу. Жители сообщали об отключении интернета и мобильной связи, не работали местные СМИ . Акции продолжаются до сих пор. Сообщается о тысячах задержанных и раненых.