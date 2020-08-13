Большинство граждан считают, что украинский язык должен быть единственным государственным, - соцопрос

При этом русский язык может использоваться свободно.

Большинство украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным и официальным, при этом русский язык может использоваться свободно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно центром SOCIS и Центром Разумкова, передает "Интерфакс-Украина".

Украинский язык как единственный официальный поддерживают 64,5% опрошенных.

17,7% опрошенных считают, что русский язык может быть признан официальным в некоторых регионах, при условии сохранения государственного статуса украинского языка.

За признание и украинского, и русского языков государственными в Украине высказались 15,2% респондентов. Еще 2,6% не определились с ответом.

Исследование проводилось в период с 21 по 28 июля 2020 года методом стандартизированного интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов. Результаты представляют взрослое население Украины в целом (старше 18 лет), без учета неподконтрольных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей, по таким показателям как возраст, пол, тип поселения (город/село) и разделение страны на области. Всего были опрошены 4 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет.

Напомним, на заседании 17 июля Верховная Рада не рассмотрела законопроект "слуги народа" Максима Бужанского о продолжении обучения в школах на русском языке до 2023 года. Перед тем у парламента два дня подряд митинговали люди, призывая не принимать проект закона.