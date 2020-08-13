Партия Кличко имеет самый высокий рейтинг в Киеве, - опрос

Далее следуют "Слуга народа" и ОПЗЖ.

За "УДАР Виталия Кличка" готовы проголосовать 17% всех опрошенных киевлян, или 20% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за какую партию голосовать. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра Разумкова.

За партию «Слуга народа» готовы проголосовать соответственно 13% и 15%, за партию «Оппозиционная платформа - «За жизнь» - соответственно 10% и 11,5%, за партию «Европейская солидарность» - соответственно 9% и 11%, по партию «Победа Пальчевского» - соответственно 6% и 7%, за ВО «Батькивщина» - соответственно 5% и 5,5%, за партию «Сила и честь» - соответственно 5% и 5,5%.

Рейтинг всех остальных партий не превышает 5%.

Опрос проводился 24 июля - 2 августа в Киеве, опрошено 2019 человек в возрасте от 18 лет и старше, погрешность не более 2,3%.

Напомним, самый высокий рейтинг в Киеве сейчас и у действующего мэра Виталия Кличко.

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