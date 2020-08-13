Из-за событий в Минске ТКГ могла бы собираться в Швеции, - Кравчук

"Если вдруг не будет такой возможности проводить там встречи, то мы будем искать другое место".

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает изменения места переговоров из-за событий в Беларуси.

Об этом он сообщил в интервью "Украинскому радио".

"Если вдруг не будет такой возможности проводить там встречи, то мы будем искать другое место. Сначала были не Минские соглашения. Сначала была Женева. Можно взять совсем нейтральное государство. Та же Швеция. Можем их попросить. Это возможно", - сказал Кравчук.

Он также отметил, что Украина не вмешивается в события в Беларуси.

"Я думаю, этот вопрос белорусский народ решит без нас. Мы не можем вмешиваться в их внутренние дела. Беларусь участия в трехсторонней группе не принимает", - отметил Кравчук.

Говоря о протестах в Беларуси, он отметил, что является должностным лицом, поэтому воздерживается от какой-то оценки.

"Я был и остаюсь человеком, который придерживается международного права. Пока я был сам по себе, не имел никакой должности, я давал оценки и Путину, и Лукашенко. Сейчас я должностное лицо, и любые мои слова могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела страны. Поэтому комментировать я не могу и не буду. Украина должна действовать по принципу международного права - не вмешиваться. Если потребуется помощь, то она будет после обращения, и Украина должна ее предоставить. Пока такого обращения нет. Украина должна принять любого президента, любой совет, созданный в другом государстве. Украина в этом участия не принимала и уважает любой выбор, уважает народ", - сказал Кравчук.

Напомним, следующее заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) состоится 18 августа. Среди главных вопросов, которые будут рассматриваться на ближайшем заседании ТКГ, - продолжение соблюдения режима тишины и взаимное освобождение удерживаемых лиц.