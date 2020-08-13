По государственному ТВ Беларуси показывают митингующих, которые извиняются за участие в протестах

На одном из видео шестеро избитых молодых людей на камеру обещают "больше никогда в жизни не делать революции».

Государственное телевидение Беларуси показывает запуганных и раненых молодых людей, которые приносят извинения за участие в уличных протестах.

Об этом сообщает Gazeta.pl.

Так, например, телеканал "Беларусь-24" показал ролик, в котором шестеро задержанных - четверо белорусов и двое украинцев - на камеру обещают "больше никогда не делать революцию".

По белорусскому телевидению показывают сильно избитую молодежь, которая испуганно выражает раскаяние. Видео: Расстрига pic.twitter.com/6P2ACOnpkv — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 12, 2020

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Сразу после закрытия избирательных участков в Минске и более 20 городах страны на улицу вышли десятки тысяч человек. Произошли столкновения с силовиками, которые использовали против протестующих светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. Несмотря на жесткие разгоны и задержания, массовые акции в стране продолжаются.

Лукашенко, который, по предварительным данным ЦИК, выиграл выборы, заявил, что на протесты выходят "люди с криминальным прошлым и безработные", и посоветовал им устроиться на работу. Ранее, комментируя явку на голосовании, президент заявил, что выборы прошли, "как праздник". Он также назвал митингующих "овцами, которые не знают, что делают", потому что ими руководят из-за рубежа.

На сегодня официальное число задержанных во время протестов в Беларуси превысило 6,7 тыс. человек.

11 августа стало известно, что оппозиционная кандидат в президенты Светлана Тихановская поехала в Литву. Позже было обнародовано два ее видеообращения. В первом она, в частности, заявляет, что приняла решение уехать из республики "абсолютно самостоятельно". Во втором призвала своих сторонников не противостоять милиции и больше не выходить на площади, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. Тихановская читала свое обращение с листа. Когда именно были записаны эти видео - до отъезда Тихановской или после - неизвестно.

Позже соратница Тихановской рассказала, что накануне отъезда Тихановская в течение трех часов общалась в кабинете председателя ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной с двумя высокопоставленными сотрудниками силовых структур.