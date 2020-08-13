Уруский анонсировал создание аэрокосмического холдинга с "Антоновым"

Государственный концерн "Укроборонпром" планируют трансформировать в две управляющие государственные холдинговые компании.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает Интерфакс-Украина.

"Мы предполагаем, что трансформация государственного концерна "Укроборонпром" будет заключаться (в том), что мы реально получим две управляющие холдинговые компании государственные: одна из них будет сосредоточена на функциях оборонных отраслей, а авиацию мы вместе с космосом хотим перевести в государственную холдинговую компанию "аэрокосмические системы Украины", - сказал Уруский на брифинге во время визита премьер-министра Дениса Шмыгаля на Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП).

Вице-премьер добавил, что предприятия Национального космического агентства Украины также будут реформировать.

"Там также будет осуществлена корпоратизация. Мы считаем, что синергия таких двух высокотехнологичных отраслей промышленности Украины, какими являются авиапромышленность и ракетно-космическая отрасль, даст нам возможность существенно улучшить показатели, которые мы имеем сегодня, и самое главное - создать механизмы для привлечения инвестиций в эти отрасли, чтобы они могли конкурировать в этом очень непростом сегменте мировых рынков", - заявил Уруский.

Напомним, 16 июля Верховная Рада Украины назначила Олега Уруского на должность вице-премьер - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Его кандидатуру поддержали 250 парламентариев.

Вскоре после назначения на должность Уруский поделился планами полной трансформации "Укроборонпрома".