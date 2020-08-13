Во второй тур снова вышли бы Порошенко и Зеленский - Центр Разумкова и SOCIS

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

Во второй тур снова вышли бы Порошенко и Зеленский - Центр Разумкова и SOCIS
Фото: пресс-служба президента

Петр Порошенко остается главным оппонентом президента Владимира Зеленского. Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, во второй тур снова вышли бы Зеленский и Порошенко. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова и Центром SOCIS с 21 по 28 июля.

Среди тех, кто определился и пойдет на выборы, за Владимира Зеленского готовы отдать голоса 33,4%, за Петра Порошенко - 17,8%. За Юрия Бойко готовы проголосовать 15,7%, за Юлию Тимошенко - 8,8%.

Игорь Смешко - 7%, Анатолий Шарий и Олег Ляшко - по 2,9%, Андрей Белецкий - 1,0%, другой кандидат - 10,5%.

57,9% опрошенных поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, 26,9% - против. 47,7% опрошенных готовы проголосовать за вступление Украины в НАТО, против - 32,8%.

59,5% опрошенных считают РоSSию страной-агрессором, 23,8% считают РФ соседской страной, с которой надо поддерживать хорошие отношения, для 9,1% опрошенных РоSSия является братской страной.

64,5% опрошенных считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком. 17,7% допускают для русского языка статус официального в отдельных регионах, 15,2% считают, что в Украине должны быть два государственных языка.

Опрос проводился с 21 по 28 июля 2020 методом интервью «face-to-face». Всего было опрошено 4000 респондентов в возрасте старше 18 лет.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Учителям не будут делать тесты на коронавирус перед учебным годом, - СтепановУчителям не будут делать тесты на коронавирус перед учебным годом, - Степанов
Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"
ОАСК вернул в Офис генпрокурора "оставленные на стуле" подозрения главе суда Вовку и еще четырем судьямОАСК вернул в Офис генпрокурора "оставленные на стуле" подозрения главе суда Вовку и еще четырем судьям
Журналист-расследователь программы “Схемы” обнаружил в своей киевской квартире признаки прослушки (фото)Журналист-расследователь программы “Схемы” обнаружил в своей киевской квартире признаки прослушки (фото)
Грузия заявила о полной готовности к вступлению в НАТОГрузия заявила о полной готовности к вступлению в НАТО
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский подписал указ о праздновании 29-й годовщины независимости УкраиныЗеленский подписал указ о праздновании 29-й годовщины независимости Украины
Порошенко: "Белорусской власти необходимо немедленно прекратить насилие"Порошенко: "Белорусской власти необходимо немедленно прекратить насилие"
Владимир Зеленский поручил Минздраву разработать вакцину от коронавирусаВладимир Зеленский поручил Минздраву разработать вакцину от коронавируса
В ОАСК снова направили подозрения судьям, которые ранее вернули в Офис генпрокурораВ ОАСК снова направили подозрения судьям, которые ранее вернули в Офис генпрокурора
В Беларуси снова начались столкновения с силовиками, в Минске закрыли станции метро (обновлено)В Беларуси снова начались столкновения с силовиками, в Минске закрыли станции метро (обновлено)
В городах Беларуси силовиков стянули в центры городов, в Минске снова закрыли станции метроВ городах Беларуси силовиков стянули в центры городов, в Минске снова закрыли станции метро
Зеленский поручил Главному управлению разведки усилить аналитическую деятельностьЗеленский поручил Главному управлению разведки усилить аналитическую деятельность
Зеленский призвал Беларусь к "максимальной толерантности и отказу от уличного насилия"Зеленский призвал Беларусь к "максимальной толерантности и отказу от уличного насилия"
Евросоюз снова не разрешил гражданам Украины въезд в страны ЕСЕвросоюз снова не разрешил гражданам Украины въезд в страны ЕС
Зеленский хочет восстановить права крымских татар как коренного народаЗеленский хочет восстановить права крымских татар как коренного народа
Последние новости
Подгружаем последние новости