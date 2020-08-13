Первое заседание ТКГ с Кравчуком состоится 18 августа

Будут рассматриваться вопросы перемирия и обмена удерживаемых.

Первое заседание ТКГ с Кравчуком состоится 18 августа
Фото: president.gov.ua

Несмотря на последние события в Беларуси, следующее заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) состоится 18 августа, и на нем будут рассматриваться важные вопросы.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения со СМИ в городе Борисполе Киевской области.

"Я уверен, что процесс (переговоров в Минском формате. - Ред.) не остановится. Ближайшая встреча планируется на 18 августа. Встреча будет уже в новом формате под председательством Леонида Макаровича Кравчука", - цитирует главу государства его пресс-служба.

Владимир Зеленский отметил, что среди главных вопросов, которые будут рассматриваться на ближайшем заседании ТКГ, - продолжение соблюдения режима тишины и взаимное освобождение удерживаемых лиц.

"Мы в ОБСЕ уже передали новый список (лиц для взаимного освобождения, - Ред.). ОБСЕ подтвердила наш список на обмен, там около 100 человек. Сейчас мы ждем от той стороны, что они тоже предоставят свой согласованный список, и потом ОБСЕ должна определиться в нашем формате Украина - РоSSия - ОБСЕ в Трехсторонней группе, когда может технически делаться обмен", - отметил президент.

Глава государства отметил, что на заседании ТКГ также будут рассмотрены вопросы по разминированию территорий и вопросы безопасности.

Напомним, Владимир Зеленский 30 июля 2020 года подписал указ, согласно которому первый Президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в ТКГ.

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