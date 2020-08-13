Экс-нардеп Андрей Ильенко намерен побороться за должность мэра столицы

Экс-нардеп Андрей Ильенко намерен побороться за должность мэра столицы

Народный депутат Украины VII-VIII созыва и заместитель председателя партии ВО "Свобода" Андрей Ильенко заявил, что намерен баллотироваться на пост мэра Киева. О том, что Ильенко не равнодушен к этой должности, он заявлял еще зимой.

О планах баллотироваться Андрея Ильенко KV стало известно из сообщения на Facebook-странице политика.

Киева есть своя великая история и своя миссия, но, к сожалению, сегодня у власти люди, которые уничтожают нашу страну и наш город. Я бросаю им вызов. Я буду баллотироваться на пост Киевского городского головы. Вместе мы отодвинем их схемы и договорняки. Мы сделаем Киев безопасным и комфортным. Мы остановим антиукраинский реванш и покажем, что Киев – украинская столица", – сказал Ильенко в видеоролике, который запостил у себя в FB.

Отметим, что о планах Ильенко побороться за кресло мэра столицы стало известно еще зимой. “Я хочу вас проинформировать, что съезд “Свободы” принял решение – в борьбу за украинский Киев, за сохранение украинских принципов нашей столицы поведет побратим, свободовец, националист, настоящий украинец Андрей Ильенко”, – сообщил лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок во время реконструкции боя за завод “Арсенал” в Киеве 25 января с.г. 

Андрей Ильенко родился в 1987 году в Киеве в семье классика украинского кино Юрия Ильенко и киноактрисы Людмилы Ефименко. Народный депутат Украины VII и VIII созывов, председатель межфракционного объединения ВО “Свобода” в Верховной Раде VIII созыва. Избирался по мажоритарному столичному округу №215 (Радужный массив, Лесной массив, Воскресенка, часть Троещины, Быковня). Был членом комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия. Заместитель главы ВО “Свобода”.

Напомним, вчера, 12 августа, о своем намерении зарегистрироваться кандидатом на выборы мэра Киева заявил народный депутат прошлого созыва Борислав Береза. 

11 августа партия “Голос” определилась с выбором будущего кандидата в мэры Киева: им станет шоумен Сергей Притула. 

8 августа в ВО “Батькивщина” объявили о старте участия в избирательной компании и заявили о выдвижении народного депутата от своей фракции Алексея Кучеренко в качестве кандидата на выборы столичного городского головы. 

В июле 2020 года праймериз за право баллотироваться в мэры Киева от партии "Слуга народа" выиграла парламентарий, бывший мэр Равы-Русской Ирина Верещук. 

Фото: PRESS-центр


Алексей Игнатьев, КиевВласть

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