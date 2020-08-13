Еще один нардеп заразился коронавирусом

Положительный тест на COVID-19 получили Роман Грищук и его жена.

Еще один нардеп заразился коронавирусом
Фото: facebook.com/grishchukroma

Коронавирус диагностирован у народного депутата от фракции "Слуга народа" Романа Грищука.

Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

"У нас с женой положительные тесты. Постоянные антирекорды по количеству больных перестали пугать, средства личной гигиены, социальная дистанция, самоизоляция все больше просто слова с плакатов, а не реальные методы защиты", - написал Грищук вечером 12 августа.

В связи с этим он призвал не быть легкомысленными и не повторять чужих ошибок.

В Украине за последние сутки установлен антирекорд по количеству новых инфицированных. COVID-19 12 августа подтвердили у 1592 человек.

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