Еще один нардеп заразился коронавирусом

Положительный тест на COVID-19 получили Роман Грищук и его жена.

Коронавирус диагностирован у народного депутата от фракции "Слуга народа" Романа Грищука.

Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

"У нас с женой положительные тесты. Постоянные антирекорды по количеству больных перестали пугать, средства личной гигиены, социальная дистанция, самоизоляция все больше просто слова с плакатов, а не реальные методы защиты", - написал Грищук вечером 12 августа.

В связи с этим он призвал не быть легкомысленными и не повторять чужих ошибок.

В Украине за последние сутки установлен антирекорд по количеству новых инфицированных. COVID-19 12 августа подтвердили у 1592 человек.