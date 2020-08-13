США могут прекратить поставки нефти в Беларусь

США могут прекратить поставки нефти в Беларусь

В США еще не определились с тем, какой будет реакция Вашингтона на последние события в Беларуси, но отметили, что "рассмотрят все варианты". Об этом сообщает Радио Свобода.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил: "Нас невероятно беспокоит ситуация с выборами, и мы глубоко разочарованы тем, что они не были свободными и честными ... Мы видели насилие и его последствия; к мирным демонстрантам относятся так, как должны относиться".

На вопрос о том, рассматривают в Вашингтоне возможность санкций против официального Минска, в частности прекращение поставок нефти из США, госсекретарь ответил: "Я уверен, что мы рассмотрим все варианты. И здесь важно обозначить критерии. Что именно мы, по нашему мнению, можем сделать - и не только США односторонне, но и в многостороннем порядке - на благо народа Беларуси. Будут ли это санкции, или это будут решения по поставкам - это еще только предстоит определить. Выборы состоялись совсем недавно, и мы понаблюдать, как будет развиваться ситуация в ближайшем будущем".

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