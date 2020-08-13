Белорусские демобилизованные силовики выбрасывают свою форму и переходят на сторону народа

В Беларуси демобилизованные бойцы силовых формирований запустили флешмоб: они выбрасывают свою форму и знаки различия в мусорные баки. Об этом сообщает телеграм-канал NЕХТА Live.

Военные таким образом пытаются "пристыдить" своих товарищей, жестоко разгоняющих мирные акции протеста по всей стране, а также демонстрируют солидарность с народом.

Подобные видео записали, в частности, представители бригады спецназа внутренних войск (ВЧ 3214), которая была привлечена к подавлению протестов. Один из бывших военных на видеозаписи говорит: "3214, позор вам! Позор. Никогда не думал, что такое произойдет» - и поджигает свою военную форму.

Напомним, в Беларуси сегодня приземлился спецборт Воздушно-космических сил РоSSии.

По данным сервиса FlightRadar, Ту-134АК с бортовым номером RA-65690 в среду, 12 августа, в 9:44 вылетел с военного аэродрома Чкаловский в Московской области РФ . Затем его сигнал зафиксировали в районе населенного пункта Замок в Минской области Беларуси.

Неизвестно, кого перебросили в Беларусь этим спецбортом, или он отправлен с другой целью - принять кого-то на борт либо доставить груз.

Ту-134АК - самолет с салоном повышенной комфортности на 24 места и салоном люкс на 13 пассажиров. Борта такого типа, как правило, имеют средства спецсвязи и предназначаются в основном для правительственных перевозок. Также VIP-лайнер отличается наличием второй двери со встроенным трапом для пассажиров.