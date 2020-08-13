В Беларуси продолжаются акции протеста, люди с самого утра выстраиваются в "цепи солидарности"

Утром 13 августа люди снова вышли на улицы в разных районах Минска и стали в "цепи солидарности". Машины сигналят им о поддержке, информируют белорусские СМИ .

12 августа в Минске и других белорусских городах четвертый день продолжались массовые акции протеста в связи с объявлением Александра Лукашенко победителем президентских выборов.

Фото: svaboda.org

Об этом сообщает белорусское бюро "Радио Свобода".

Протесты 12 августа начались во второй половине дня - женщины по всей Беларуси вышли на улицы с цветами и сформировали "цепи солидарности" против жестокости силовиков во время разгона протестующих. Акции прошли в разных районах Минска, а также в Гродно, Витебске, Бресте, Могилеве, Бобруйске, Барановичах, Жодино, Лиде, Вавкавицке, Слуцке, Марьиной Горке, Мозыре, Жлобине и других городах.

Фото: TUT.BY

Вечером в Минске снова были закрыты станции метро. Многие магазины, кафе и другие государственные учреждения закрылись раньше, чем обычно.

Вечером люди продолжали выходить на улицы в разных районах Минска. Они формировали "цепи солидарности", просто собирались и стояли или ходили вместе с цветами, кричали "Да здравствует Беларусь !", пели.

К участникам акций силовики подтянули автозаки и микроавтобусы с ОМОНом, людей разогнали, но они снова собрались. В одном из районов люди остановили движение транспорта на несколько минут. Протестующих задержали, некоторых избили, иногда силовики использовали шумовые гранаты и резиновые пули.

Министерство внутренних дел сообщило о том, что задержало двоих - 18-и и 19-летнего жителей Минска, которые изготавливали коктейли Молотова.

Акции также проходили в Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте, Витебске, Борисове, Барановичах, Бобруйске, Лиде, Смолевичах и других городах.

12 августа около 200 медицинских работников поехали в Медицинский университет в Минске, чтобы протестовать против насилия силовиков.

Фото: svaboda.org

Участников акции посетил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник и предложил поговорить в актовом зале Медицинского университета, но врачи отказались, сказав: "Поговорите с нами здесь и сейчас".

К протестующим силовики подтянули автозаки и бронированную технику.

Фото: svaboda.org

Позже Караник сказал в официальном комментарии, что ему "грустно видеть, как инсценированное событие описывается медиками как стихийный протест. После акции солидарности медики задержали реаниматор больницы скорой помощи.

Вечером стало известно о второй жертве протестов в Беларуси. 25-летний Александр Вихор из Гомеля скончался в больнице, куда его в воскресенье доставили из автозака. По словам матери погибшего, Александр не принимал участия в акции, он пошел к девушке.

12 августа в Минске задержали украинских правозащитников Константина Ревуцкого и Евгения Васильева. Против них возбудили уголовное дело о массовых беспорядках в Минске 10-12 августа. Их белорусские коллеги утверждают, что украинцы участия в акциях протеста не принимали.

Также в Беларуси, несмотря на обещания министра внутренних дел "не касаться журналистов", продолжали задерживать работников СМИ . Политического обозревателя Белорусской службы Радио Свобода Виталия Цыганкова и его жену Ольгу, корреспондентов "Белсата" Любовь Луневу и Дмитрия Солтана задержали в Минске. Журналиста "Бобруйского курьера" Андрея Шобина задержали в Бобруйске.

Сразу пять ведущих уволились с государственного телевидения.

С утра 13 августа стало известно, что сотруднику "Белсата" Дмитрию Казакевичу, который был задержан в Витебске в день выборов 9 августа, дали 10 суток административного ареста. Фотокорреспондента "Народных новостей Витебска" Игоря Матвеева отпустили из ИВС ночью 12 августа, через трое суток после задержания. Однако выяснилось, что 10 суток дали его однофамильцу, у которого еще и одинаковые инициалы, пишет TUT.BY.

В ночь на 13 августа из СИЗО в Минске на улице Окресцина было освобождено около 100 протестующих. Очевидно, это те, кого задержали в ночь на 10 августа и позже приговорили к трем дням административного ареста.

Фото: svaboda.org

Были сообщения об освобождении людей в Жодзине и Гомеле, передает БелаПАН.

Напомним, в Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы. По предварительным официальным данным, действующий президент Лукашенко набирает около 80% голосов, его основная соперница Тихановская - около 10%.

После закрытия избирательных участков в Минске и более 20 городах страны на улицу вышли десятки тысяч человек. Произошли столкновения с силовиками, которые использовали против протестующих светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули.

Лукашенко заявил, что на протесты выходят "люди с криминальным прошлым и безработные", и посоветовал им устроиться на работу.

Ранее, комментируя явку на голосовании, Лукашенко заявил, что выборы прошли "как праздник". Он также назвал митингующих "овцами, которые не знают, что делают", потому что ими руководят из-за рубежа.

Несмотря на жесткие разгоны и задержания, массовые акции в стране продолжаются.