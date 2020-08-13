В Беларуси против украинских волонтеров "Восток SOS" возбудили уголовное дело

Константин Реуцкий и Евгений Васильев находятся в одном из следственных изоляторов.

В Беларуси против украинских волонтеров "Восток SOS" возбудили уголовное дело
Костянтин Реуцький і Євген Васильєв
Фото: hromadske.radio

В Беларуси в отношении двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева, которые были задержаны 12 августа, возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков в Минске 10-12 августа.

Об этом белорусскому бюро "Радио Свобода" сообщила правозащитница Татьяна Равяко.

По информации правозащитницы, в рамках следствия в ее квартире, где остановились украинцы, провели обыск. Следователи конфисковали компьютер Константина Реуцкого и украинский паспорт Евгения Васильева.

"Они мои друзья, мы вместе учились на курсах по правам человека. Они приехали в Беларусь только сегодня, пили кофе, пошли гулять, и их задержали. Они не могли и не участвовали ни в каких беспорядках", - рассказала Татьяна Равяко.

По словам правозащитницы, оба украинца приехали в Беларусь от правозащитной организации "Восток SOS" в рамках миссии помощи белорусским коллегам в связи с арестами граждан во время массовых акций протеста по поводу президентских выборов 9 августа.

Татьяна Равяко сообщила, что Константин Реуцкий и Евгений Васильев находятся в одном из следственных изоляторов.

Ранее в Беларуси задержали большое количество журналистов. 12 августа глава МВД страны Юрий Караев распорядился не трогать журналистов, которые выполняют свою работу во время антиправительственных протестов, кроме случаев, когда они "становятся между нарушителями и силами правопорядка".

Во время протестов в Беларуси в связи с объявлением Александра Лукашенко победителем президентских выборов избили украинского фотокорреспондента и задержали девятерых украинцев. В результате принятых посольством мер на следующий день они были освобождены.

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