На Донбассе погиб украинский разведчик

Официальная причина гибели - неосторожное обращение с оружием.

На Донбассе погиб украинский разведчик
Фото: Макс Требухов

На Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием во время боевого задания погиб украинский разведчик.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Север".

"С грустью сообщаем, что во время выполнения боевого задания в результате неосторожного обращения с оружием, получив огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью, скончался военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил", - говорится на странице ОТГ "Север" в фейсбуке.

Отмечается, что обстоятельства и причины смерти военного разведчика выясняют представители Национальной полиции и Военной службы правопорядка.

Где именно произошла трагедия и имя погибшего бойца - не указано.

Ранее штаб констатировал отсутствие ранений и боевых потерь в рядах ОС за полмесяца режима "тишины" на Донбассе.

В то же время, по данным украинской разведки, за 2,5 недели боевики потеряли 9 человек погибшими и 15 ранеными. Сообщалось, что подразделения противника несут потери из-за неосторожного обращения с оружием, ДТП, подрыва на неизвестных взрывчатых устройствах на своих позициях. Речь шла о том, что в подразделениях оккупационных войск РФ очень низкое морально-психологическое состояние. Не прекращаются самоубийства и дезертирство личного состава, употребление алкоголя и наркотиков.

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