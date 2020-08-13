На Донбассе погиб украинский разведчик
Официальная причина гибели - неосторожное обращение с оружием.
На Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием во время боевого задания погиб украинский разведчик.
Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Север".
"С грустью сообщаем, что во время выполнения боевого задания в результате неосторожного обращения с оружием, получив огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью, скончался военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил", - говорится на странице ОТГ "Север" в фейсбуке.
Отмечается, что обстоятельства и причины смерти военного разведчика выясняют представители Национальной полиции и Военной службы правопорядка.
Где именно произошла трагедия и имя погибшего бойца - не указано.
Ранее штаб констатировал отсутствие ранений и боевых потерь в рядах ОС за полмесяца режима "тишины" на Донбассе.
В то же время, по данным украинской разведки, за 2,5 недели боевики потеряли 9 человек погибшими и 15 ранеными. Сообщалось, что подразделения противника несут потери из-за неосторожного обращения с оружием, ДТП, подрыва на неизвестных взрывчатых устройствах на своих позициях. Речь шла о том, что в подразделениях оккупационных войск РФ очень низкое морально-психологическое состояние. Не прекращаются самоубийства и дезертирство личного состава, употребление алкоголя и наркотиков.