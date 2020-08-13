На Донбассе погиб украинский разведчик

На Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием во время боевого задания погиб украинский разведчик.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Север".

"С грустью сообщаем, что во время выполнения боевого задания в результате неосторожного обращения с оружием, получив огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью, скончался военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил", - говорится на странице ОТГ "Север" в фейсбуке.

Отмечается, что обстоятельства и причины смерти военного разведчика выясняют представители Национальной полиции и Военной службы правопорядка.

Где именно произошла трагедия и имя погибшего бойца - не указано.

Ранее штаб констатировал отсутствие ранений и боевых потерь в рядах ОС за полмесяца режима "тишины" на Донбассе.