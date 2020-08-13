Кабмин поддержал выведение паспортов-книжечек из оборота

Новые паспорта будут выдавать только в форме пластиковых карт.

На заседании 12 августа Кабинет министров поддержал проект закона о паспорте гражданина Украины в форме книжечки.

Согласно документу, планируется постепенный вывод паспортов-книжечек из обращения. Их заменят пластиковые карточки.

Об этом информирует пресс-центр Министерства внутренних дел.

Проект закона предусматривает такие сроки действия паспорта:

для лиц в возрасте от 16 до 25 лет - до дня достижения лицом 25-летнего возраста;

для лиц в возрасте от 25 до 45 лет - до дня достижения лицом 45-летнего возраста при условии, что ко дню вступления в силу этого закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 25-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен в период после достижения лицом 25-летнего возраста до дня достижения им 45 лет, - фотография при оформлении паспорта;

для лиц в возрасте от 45 лет - бессрочно при условии, что ко дню вступления в силу закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 45-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен по достижении лицом 45-летнего возраста, - фотография при оформлении паспорта.