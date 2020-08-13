США рассмотрят все варианты действий, которые будут направлены на благо народа в Беларуси

Американская сторона еще не определилась, какой должна быть реакция на последние события в Беларуси.

Соединенные Штаты Америки пока не определились, как реагировать на последние события в Беларуси, но готовы вместе с европейскими партнерами рассмотреть варианты действий, которые пойдут на благо народу этой страны.

Об этом государственный секретарь США Майк Помпео сказал в комментарии "Радио Свобода".

"Нас невероятно беспокоит ситуация с выборами, и мы глубоко разочарованы тем, что они не были свободными и честными... Мы видели насилие и его последствия; к мирным демонстрантам относятся так, как не должны относиться", - отметил Помпео во время пребывания с визитом в столице Чехии, где расположена штаб-квартира "Радио Свобода".

По его словам, американская сторона еще не определились с тем, какой должна быть реакция на последние события в Беларуси. Но он заверил, что США будут сотрудничать "с нашими европейскими друзьями, которые ценят свободу и которые так же обеспокоены тем, что произошло".

Соединенные Штаты могут рассмотреть вопрос о прекращении поставок нефти, как часть вероятных санкций против Беларуси в связи с кровавыми подавлениями мирных демонстрантов, выступающих против возможной фальсификации выборов в этой бывшей советской республике.

Госсекретарь отметил, что Штаты рассмотрят все варианты.

"Важно обозначить критерии. Что именно мы, по нашему мнению, можем сделать - и не только США односторонне, но и в многостороннем порядке - на благо народа Беларуси. Будут ли это санкции, или это будут решения по поставкам - это еще только предстоит определить. Выборы прошли совсем недавно, и мы должны понаблюдать, как будет развиваться ситуация в ближайшем будущем", - сказал он.

Напомним, Соединенные Штаты Америки считают, что власти Беларуси следует воздержаться от применения силы против участников акций протеста и уважать свободу собраний.

В Госдепе США раскритиковали ход выборов президента в Беларуси. В своем заявлении госдепартамент отметил:

"Были существенные ограничения на допуск кандидатов к участию в выборах. Местные независимые наблюдатели не могли получить доступ на избирательные участки. Кандидатов от оппозиции запугивали, а мирных демонстрантов и журналистов - задерживали. Все это испортило процесс выборов.

Мы призываем власти Беларуси не нарушать право граждан на мирное проведение акций. Следует воздержаться от применения силы и отпустить безосновательно задержанных".