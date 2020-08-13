Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"

Советник генерального прокурора Святослав Пискун считает назначение Юрия Луценко на должность генпрокурора большой политической ошибкой, зато выбор в пользу Ирины Венедиктовой - удачным. Об этом Пискун рассказал в интервью LB.ua.

"Луценко мог возглавлять фракцию. И как государственный деятель мог бы принести больше пользы Украине, чем генеральный прокурор без юридического образования, еще и с отсидкой", - отметил советник действующего генпрокурора.

При этом он акцентировал на том, что Луценко не является юристом и не имел соответствующего опыта.

"Я ничего не имею против Юры, я его хорошо знаю. Мы в более или менее нормальных отношениях. Я, будучи генеральным прокурором, с ним работал, когда он был министром. Мы ели из одной чашки. Что я имею против Юры? Я же для пользы государства говорю, что [генпрокурором] должен быть юрист, вашу мать! Все, точка. Он должен знать, что такое уголовное дело, обыск, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается, куда его везти после обследования", - сказал Пискун.

В то же время он выразил уверенность, что Ирина Венедиктова, которая раньше работала профессором университета, разбирается в арестах и "расчлененке".