Пискун предлагает вернуть генпрокурору и главе Верховного Суда право протеста

"Это одно из предложений, которое очень всем понравилось".

Пискун предлагает вернуть генпрокурору и главе Верховного Суда право протеста
Фото: Lb.ua

Среди полномочий, которые предлагает вернуть Офису генпрокурора советник генерального прокурора Святослав Пискун, который будет заниматься наработкой законодательной базы, - право протеста генпрокурора и главы Верховного Суда. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"Одно из предложений, которое очень всем понравилось, - это предложение вернуть право протеста генеральному прокурору и главе Верховного Суда на ранее вступившие в законную силу решения. Что дает? Капец незаконной приватизации.

... Вновь открывшиеся обстоятельства, протест, и до свидания. Невыполнение социальных условий при приватизации комбината - это вновь открывшиеся обстоятельства. Через 10 лет отменили приватизацию какой-нибудь "... стали". Что делать руководству? Вешаться? Стреляться?" - отметил Пискун.

При этом он не видит угроз для злоупотребления генпрокурором своим положением.

"Сегодня в Украине приняты миллионы незаконных решений за деньги, за большие деньги - отмазаны от ответственности воры, убийцы, коррупционеры миллиардных бабок, приватизаторы за три копейки того, что надо было приватизировать за огромные деньги. И люди, которым пообещали, что будут закрыты социальные вопросы, построены дома, будут большие зарплаты, выброшены. Люди пишут до сегодняшнего дня о незаконной приватизации комбината «Ятрань», который делал пиво в Донецке. До сегодняшнего дня. Мы поставим условие: или отменяем приватизацию, или они выполняют социальные гарантии», - резюмировал советник генпрокурора.

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