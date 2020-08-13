Пискун предлагает вернуть генпрокурору и главе Верховного Суда право протеста

"Это одно из предложений, которое очень всем понравилось".

Среди полномочий, которые предлагает вернуть Офису генпрокурора советник генерального прокурора Святослав Пискун, который будет заниматься наработкой законодательной базы, - право протеста генпрокурора и главы Верховного Суда. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"Одно из предложений, которое очень всем понравилось, - это предложение вернуть право протеста генеральному прокурору и главе Верховного Суда на ранее вступившие в законную силу решения. Что дает? Капец незаконной приватизации.

... Вновь открывшиеся обстоятельства, протест, и до свидания. Невыполнение социальных условий при приватизации комбината - это вновь открывшиеся обстоятельства. Через 10 лет отменили приватизацию какой-нибудь "... стали". Что делать руководству? Вешаться? Стреляться?" - отметил Пискун.

При этом он не видит угроз для злоупотребления генпрокурором своим положением.

"Сегодня в Украине приняты миллионы незаконных решений за деньги, за большие деньги - отмазаны от ответственности воры, убийцы, коррупционеры миллиардных бабок, приватизаторы за три копейки того, что надо было приватизировать за огромные деньги. И люди, которым пообещали, что будут закрыты социальные вопросы, построены дома, будут большие зарплаты, выброшены. Люди пишут до сегодняшнего дня о незаконной приватизации комбината «Ятрань», который делал пиво в Донецке. До сегодняшнего дня. Мы поставим условие: или отменяем приватизацию, или они выполняют социальные гарантии», - резюмировал советник генпрокурора.