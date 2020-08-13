Правительство Украины разрешило выезд из оккупированного Крыма студентам и абитуриентам

Также прекращается самоизоляция в случае получения отрицательного результата на COVID-19 методом ПЦР после выезда.

Правительство Украины разрешило выезд из оккупированного Крыма студентам и абитуриентам
Фото: investigator.org.ua

Кабмин разрешил выезд из временно оккупированного Крыма лицам с целью вступления или обучения в учебных заведениях.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

Сегодня, 12 августа, на заседании Кабинет Министров Украины принял изменения в распоряжение от 8 августа 2020 №979-р "О временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из нее, направленные на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

"Согласно внесенным изменениям, абитуриенты и лица, зачисленные на обучение в учебные заведения и проживающие на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя, имеют право на въезд или выезд самостоятельно или в сопровождении законного представителя без обязательной самоизоляции, с целью: поступления (подачи документов и т.п.)

в учебные заведения на подконтрольной территории Украины; начала обучения (решение вопросов, связанных с началом обучения) в учебных заведениях на подконтрольной территории Украины", - говорится в сообщении.

Также были внесены изменения относительно самоизоляции лиц, пересекающих контрольные пункты выезда из временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя. Так, прекращается самоизоляция в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, проведенного после выезда из временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя.

Напомним, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине Кабмин временно запретил въезд и выезд из оккупированного Крыма. Работа контрольных пунктов на админгранице с Крымом приостановлена с 8:00 9 августа до 8:00 30 августа.

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов уточнил, что граждане Украины и члены их семей, место жительства которых зарегистрировано в Крыму, смогут въехать на полуостров. Уехать из Крыма гражданам Украины, которые проживают за пределами полуострова, позволят при самоизоляции и использование сервиса "Дій вдома".

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