Порошенко: "Белорусской власти необходимо немедленно прекратить насилие"

Белорусская власть должна найти ответ на требования белорусского общества, которое стремится и готово к демократическим переменам в жизни государства.Так политический кризис в Беларуси прокомментировал экс-президент Украины Петр Порошенко.

"Насилию, массовым репрессиям не место в современном цивилизованном мире. Считаю, что белорусским властям необходимо немедленно прекратить насилие против своих граждан и одновременно не допустить провокаций и подстрекательств к насилию. Это - первое.

Во-вторых, освободить из тюрем и мест содержания политических заключенных и мирных протестующих и прекратить преследование политических оппонентов.

В-третьих, обеспечить инклюзивный и открытый диалог власти с белорусским обществом. Уважать право на свободу СМИ и мысли, как и на беспрепятственный доступ к всемирной сети Интернет", - отметил Порошенко.

Также, по его мнению, нужно объявить о проведении досрочных президентских выборов в Беларуси с широким привлечением БДИПЧ/ОБСЕ и Совета Европы, пригласить для наблюдения представителей ведущих международных организаций и структур.

Кроме того, экс-президент предложил украинской власти в контакте с партнерами по Люблинскому треугольнику назначить Специального представителя Украины по Беларуси, "который должен активно способствовать урегулированию ситуации и подтвердить стратегическую роль нашего государства в регионе".