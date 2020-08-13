Порошенко: "Белорусской власти необходимо немедленно прекратить насилие"

Политик призвал освободить задержанных.

Порошенко: "Белорусской власти необходимо немедленно прекратить насилие"
Фото: eurosolidarity.org

Белорусская власть должна найти ответ на требования белорусского общества, которое стремится и готово к демократическим переменам в жизни государства.Так политический кризис в Беларуси прокомментировал экс-президент Украины Петр Порошенко.

"Насилию, массовым репрессиям не место в современном цивилизованном мире. Считаю, что белорусским властям необходимо немедленно прекратить насилие против своих граждан и одновременно не допустить провокаций и подстрекательств к насилию. Это - первое.

Во-вторых, освободить из тюрем и мест содержания политических заключенных и мирных протестующих и прекратить преследование политических оппонентов.

В-третьих, обеспечить инклюзивный и открытый диалог власти с белорусским обществом. Уважать право на свободу СМИ и мысли, как и на беспрепятственный доступ к всемирной сети Интернет", - отметил Порошенко.

Также, по его мнению, нужно объявить о проведении досрочных президентских выборов в Беларуси с широким привлечением БДИПЧ/ОБСЕ и Совета Европы, пригласить для наблюдения представителей ведущих международных организаций и структур.

Кроме того, экс-президент предложил украинской власти в контакте с партнерами по Люблинскому треугольнику назначить Специального представителя Украины по Беларуси, "который должен активно способствовать урегулированию ситуации и подтвердить стратегическую роль нашего государства в регионе".

"Еще раз призываю международное сообщество: смотрите за действиями роSSийского агрессора, который только ждет удобного момента для того, чтобы покончить с белорусской государственностью и независимостью... Сегодня Европа должна думать и действовать стратегически. Мы не имеем права потерять Беларусь. Никому - ни белорусской власти, ни белорусскому народу, ни Евросоюзу, и тем более Украине - не нужна Беларусь как западная провинция РоSSийской неоимперии. Мы не должны дать ни малейшего шанса мародерству Кремля", - резюмировал Порошенко.

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