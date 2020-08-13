В Минске задержали украинских волонтеров

Белорусские силовики жестко задержали в Минске двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Реуцкий также является журналистом, сообщает hromadske.

На первом видео силовики кладут вниз лицом Евгения Васильева.

??В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. На відео — затримання Васильєва pic.twitter.com/4EUa0VyXcn — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

Еще на одном видео Константин Реуцкий снимает, как силовики жестко задерживают человека, который просто переходил дорогу.

В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. Тут вони знімають затримання чоловіка, який просто переходив дорогу pic.twitter.com/6J17SvVFBQ — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

"hromadske пытается связаться с посольством Украины в Беларуси, однако там не отвечают", - говорится в сообщении.

Ранее в Беларуси задержали большое количество журналистов. Сегодня, 12 августа, глава МВД страны Юрий Караев распорядился не трогать журналистов, которые выполняют свою работу во время антиправительственных протестов, кроме случаев, когда они "становятся между нарушителями и силами правопорядка".

Во время протестов в Беларуси в связи с объявлением Александра Лукашенко победителем президентских выборов избили украинского фотокорреспондента и задержали девятерых украинцев. По результатам принятых посольством мер на следующий день они были освобождены.