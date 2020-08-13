В Беларуси женщины образовали "цепи солидарности" против насилия силовиков

Женщины вышли на акции с цветами.

Днем 12 августа в ряде белорусских городов - Минске, Витебске, Гомеле, Гродно и других - начали собираться женские "цепи солидарности" против насилия.

Фото: svaboda.org

Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

"Первый состоялся в Комаровке в 11:00. Силовики сказали разойтись, демонстранты пошли с руками за голову, но впоследствии акция возобновилась возле рынка", - сообщает издание.

К женщинам на акции в Минске на Пушкинской присоединилась руководитель штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико Мария Колесникова.

Фото: svaboda.org

В Могилеве возле женщин, которые выстроились в цепь, остановились два микроавтобуса, из которых выбежал ОМОН, сообщает TUT.BY. Нескольких девушек забрали, других вытеснили на другую сторону улицы.

В Минске акции прошли в разных районах города. 250 женщин в белых одеждах с цветами в руках вышли на рынок "Камаруский".

"Прекратите нас бить! Мы просто хотим правильного подсчета голосов!" - скандировали они.

В Витебске в историческом центре города собралось несколько десятков человек в яркой одежде, с цветами и банками в руках. Около десятка из них задержали омоновцы.

Фото: TUT.BY

Фото: TUT.BY

Фото: TUT.BY

Фото: TUT.BY

Напомним, в Беларуси два дня подряд продолжались акции протеста и столкновения их участников с силовиками, после того, как на выборах президента, по предварительным данным ЦИК республики, нынешний президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основная соперница Тихановская - 10,9%.

В Минске и более 20 городах страны на улицу вышли десятки тысяч человек. Произошли столкновения с силовиками, которые использовали против протестующих светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули.

Вечером 10 августа МВД сообщило о первом погибшем на акциях протеста. Ведомство считает, что мужчина якобы неудачно пытался бросить в ОМОН взрывное устройство.

Также сообщалось о 5 тыс. задержанных. Минздрав Беларуси заявляет о более 250 травмированных.

Несмотря на жесткие разгоны и задержания, массовые акции в стране продолжаются.

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