Украина осуждает насилие в Беларуси, но оценить результаты выборов пока не готова, - Кулеба

В МИД Украины пока не готовы дать оценку результатам президентских выборов в Беларуси, состоявшихся 9 августа. В то же время Украина осуждает насилие на протестах в соседней стране, призывает власти освободить задержанных и начать диалог с обществом.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью Радио НВ.

"Мы осуждаем насилие, мы призываем к освобождению задержанных и мы призываем к диалогу между властями Беларуси и белорусским обществом", - сказал министр.

Он отметил, что для Украины право на мирный протест является неотъемлемой частью политической и общественной жизни, поэтому мы имеем большой опыт и знаем, что отсутствие диалога приводит к обострению противостояния.

"Обострение ослабляет страну, и этим ослаблением пользуются всегда внешние игроки. Мы знаем, что РоSSийская Федерация заинтересована в ослаблении Беларуси в этом контексте. Поэтому мы, безусловно, желаем нашим белорусским соседям, которые являются также нашими друзьями и партнерами, выйти на путь диалога и найти общий баланс, который оставит Беларусь сильной, суверенной и независимой", - пояснил глава МИД .

На вопрос, как он оценивает сами результаты выборов, министр сказал, что "Украина пока не давала официальную оценку выборам". Сейчас в ведомстве "внимательно отслеживают ситуацию".

Напомним, сразу после выборов президента соседнего государства президент Украины Владимир Зеленский призвал Беларусь не допустить уличного насилия и придерживаться демократических стандартов.

Первым поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Кроме этого, с победой на выборах Лукашенко поздравили президенты РоSSии, Таджикистана, Азербайджана, Турции, Молдовы и Венесуэлы.

Руководители Польши и Литвы обратились к официальному Минску с совместным заявлением, в котором призвали власти Беларуси придерживаться демократических стандартов, отказаться от насилия и "уважать основные свободы и права человека и гражданские права", в том числе право на свободу слова.