"Слуга народа" определилась с датой проведения съезда

Съезд состоится не 21-го, как сообщалось ранее, а 29 августа.

Политическая партия "Слуга народу" проведет съезд не 21-го, как сообщалось ранее, а 29 августа.

Такое решение, которое пресс-служба партии считает "символическим", 12 августа принял Высший совет партии.

"Символическое потому, что именно в этот день год назад Верховная Рада нового 9-го созыва вошла в зал парламента и начала свою работу", - отмечается в сообщении на странице партии в фейсбуке.

На съезде будут представлены программа партии и кандидаты на выборы мэров областных центров, а также на довыборы в Верховную Раду по 208 округу в Черниговской области.

Предыдущие съезды "Слуги народа" состоялись 10 ноября 2019 года и 15 февраля 2020 года.

Напомним, что 25 октября в Украине пройдут очередные местные выборы, где будут выбирать мэров и депутатов местных советов. Также в этот день избиратели округа №208 в Черниговской области должны избрать нового депутата Верховной Рады вместо Валерия Давыденко, погибшего от огнестрельного ранения в мае.