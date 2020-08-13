Первый заместитель бориспольского мэра задержал грузовик, выбросивший львовский мусор возле аэропорта (видео)

Первый заместитель городского головы Борисполя (Киевская обл.) Николай Корнийчук (на фото) на личном автомобиле задержал один из трех грузовиков, выбросивших несколько тонн мусора на стихийной свалке возле взлетной полосы Международного аэропорта Борисполь. Выяснилось, что владелец грузовиков зарегистрирован в Кагарлыкском районе, а выброшенный мусор имеет львовское происхождение.

Об этом KV стало известно из сюжета канала “Телеканал Борисполь”, который был размещен на сервисе YouTube 10 августа 2020 года.

В Борисполе утром 10 августа работник местного “Водоканала” заметил как три грузовика, выбросили мусор на стихийной свалке на полях фильтрации возле международного аэропорта. Водоканаловец сообщил о происшествии своему руководству, была вызвана полиция, однако первым, кто погнался за фурами оказался первый заместитель городского головы Николай Корнийчук. Он задержал одну из фур, перегородив улицу личным авто, при этом водитель задержанного грузовика сбежал. Оставшиеся две фуры также ретировались, но номер одной из них удалось записать.

“На прошлой неделе было пять автомобилей неустановленных. Мусор предварительно по чекам, бумагам – львовский. Следователи приехали и разберутся, тут (на фуре - KV ) прекрасно видно телефоны владельца”, – рассказал Николай Корнийчук.

По его словам, предварительно установлено, что собственник грузовиков зарегистрирован в Кагарлыкском районе Киевской области.

Как сообщала ранее KV , 22 июля 2020 года в селе Белогородка под Киевом произошел пожар на несанкционированной свалке бытовых отходов. По словам местных активистов, пожар случился за неделю до проверки экологической инспекцией.

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