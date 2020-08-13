На Волыни община перешла в ПЦУ после того, как ее настоятель поздравил Путина с именинами

Свято-Сергиевская религиозная община с. Галиновка Владимир-Волынского района Волынской области перешла из УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины. Решение о присоединении к ПЦУ было принято после того, как ее бывший настоятель поздравил Владимира Путина с именинами.

Об этом информирует пресс-служба ПЦУ.

"Жители села рассказывают: думали о переходе уже давно, и последней каплей стало поздравление настоятелем в Фейсбуке президента страны-оккупанта с именинами. Тогда община написала прошение на имя Преосвященного епископа Матфея, чтобы ее приняли в состав Владимир-Волынской епархии Православной Церкви Украины. Сейчас имеют нового священнослужителя, который восстановил богослужение и молитву, которая возносится на украинском языке, - пока только на территории храма", - говорится в сообщении.

Теперь Свято-Сергиевская религиозная община ПЦУ имеет целью вернуть себе храм.

Напомним, в июле первый за год приход перешел в поместную церковь на Хмельнитчине. Приход в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова села Борисова в Изяславском районе полтора года отстаивал свое решение о смене юрисдикции.