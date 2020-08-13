Владимир Зеленский поручил Минздраву разработать вакцину от коронавируса

Министерство здравоохранения Украины начнет разработку собственной вакцины от коронавируса. Такое распоряжение дал президент Владимир Зеленский. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал на сегодняшнем бриффинге.

Несмотря на то, что за весь период независимости в стране были уничтожены почти все мощности для производства вакцин, украинские медики понимают, как начать производство. Подробностей и сроков появления вакцины пока не разглашают. Однако, министр убежден, что нашим ученым под силу создать свою вакцину и не зависеть от Европы.

"Все знают, что если страна имеет свое производство вакцин, мы менее зависимы от кого-то. На прошлой неделе у меня состоялась еще одна встреча, на которой присутствовали наши мощные фармпредприятия, также присутствовали наши ученые из Национальной академии наук, из Института микробиологии. Ученые, которые могут при определенных условиях при сочетании научного и производственного потенциала способны создавать вакцины. У нас сейчас есть четкое понимание, которое затем выльется в стратегию начала производства вакцин на территории страны на наших мощностях", - отметил Максим Степанов.

Как только эффективная вакцина от коронавируса появится на рынке, Украина начнет закупать препарат. Однако, всему населения вакцины не хватит. Спрос на первую появившуюся вакцину в мире будет огромным. Есть страны, которые могут позволить себе за раз выкупить годовую потребность, чтобы обеспечить своих жителей. Например, США , Великобритания и Германия будут в первых рядах по объемам закупки вакцины. На данный момент из 25 вакцин от COVID-19, разработанных в мире, шесть находятся на завершающей стадии клинических испытаний.

Ранее сообщалось, что в Украину будет направлена вакцина от COVID-19 в объеме, достаточном для покрытия прививкой 20 процентов населения. Это приблизительно 8 миллионов доз.