МВД Беларуси признало стрельбу на поражение по демонстрантам

МВД Беларуси признало стрельбу на поражение по демонстрантам

В Беларуси третий день продолжаются массовые протесты, связанные с оглашением ЦИК результатов выборов президента страны, согласно которым Александр Лукашенко в очередной раз становится президентом. Утром, 12 августа, обстановка немного поутихла, но уже днем силовики в Бресте открыли огонь на поражение. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова.

Дело в том, что на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили, поэтому сотрудникам правоохранительных органов пришлось принимать экстренные меры ради своей же безопасности и стрелять на поражение. Один из нападавших был ранен.

Более тысячи человек в Беларуси были задержаны во время акций протеста, еще 51 человек пострадал. Повреждения средней степени тяжести были нанесены и 14 сотрудникам милиции, некоторые из них госпитализированы.

МВД Беларуси признало стрельбу на поражение по демонстрантам

В городе Жабинка Брестской области протестующие решили сражаться с сотрудниками ОМОНа и бросали в них "коктейль Молотова", который попал под служебный автомобиль.

В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. Против протестующих открыто 17 уголовных дел по фактам нападения на сотрудников правоохранительных органов. Среди 6000 задержанных - 9 граждан Украины.

Ранее сообщалось, что после трехдневных перебоев в Минске заработал Интернет. Начиная с 06:50 по местному времени, у местных жителей появился доступ к мобильному интернету и возобновилась работа социальных сетей - Facebook, WhatsApp, Telegram, Twitter и других.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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