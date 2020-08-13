В Москве полицейские растоптали мемориал у посольства Беларуси

РоSSияне провели третью подряд акцию солидарности с демонстрантами у посольства Беларуси.

В Москве полицейские растоптали мемориал у посольства Беларуси
Фото: meduza.io

Вечером 12 августа в Москве у посольства Беларуси состоялась третья подряд акция солидарности россиян с демонстрантами.

Об этом сообщает "Медуза".

К зданию пришли около 400 человек. Они выстроились в ряд с плакатами и горящими свечами.

Полиция оттеснила участников акции от здания, задержав не менее десяти человек.

Позже люди вернулись в посольство и соорудили напротив него мемориал с цветами, плакатами и надписью "Жыве Беларусь", выложенной из горящих свечей.

Полицейские разбили все и уничтожили.

Напомним, в Киеве два дня подряд активисты приходят под посольство Беларуси, чтобы выразить поддержку братскому народу. Активисты требуют от Зеленского не признавать результаты выборов президента Беларуси, а также считают, что Украина должна обратиться в международные организации относительно неотложной реакции на события, происходящие в соседней стране.

В день президентских выборов в Беларуси в Киеве также прошла акция солидарности с белорусской нацией. Участники требовали честного подсчета голосов.

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