IT-отрасль Беларуси пригрозила выходом из страны

Представители IT-компаний подписали открытое письмо, в котором призвали остановить насилие против граждан страны.

IT-компании из Беларуси пригрозили закрыть свои офисы и уйти из страны. Более 300 учредителей, руководителей и сотрудников IT-компаний подписали открытое письмо: они призвали остановить насилие против граждан страны.

Об этом сообщает TheBell.

Представители IT-отрасли отметили, что в последние месяцы они наблюдают "раскручивание спирали насилия".

"Мы предполагаем, что выборы президента Республики Беларусь были сфальсифицированы. Задержаны и осуждены тысячи человек. Мирные акции протеста разгоняют с неадекватным применением силы. Обычных людей задерживают без всякого повода, бьют и арестовывают", - пишут авторы письма.

Специалисты отмечают, что работать в таких условиях крайне трудно, в частности из-за отключения доступа к интернету.

В своем письме сотрудники IT-компаний потребовали от властей:

- остановить насилие в отношении мирных граждан;

- освободить всех политзаключенных и задержанных;

- провести новые прозрачные выборы президента страны;

- обеспечить граждан свободным доступом к информации.

"Если власть проигнорирует требования, в ближайшее время может начаться массовый отток специалистов за границу", - считают авторы письма.

По их мнению, все достижения в сфере высоких технологий могут исчезнуть в короткий срок, поскольку в стране формируются условия, в которых технологический бизнес не сможет функционировать.

"Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. Стартапы рождаются в атмосфере свободы и открытости", - заявили представители IT-компаний.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что участие в акциях протеста принимают в основном безработные и люди с криминальным прошлым.

9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. По предварительным официальным данным, действующий президент Лукашенко набирает около 80% голосов, его основная соперница Тихановская - около 10%.

Комментируя явку на голосование, Лукашенко заявил, что выборы прошли "как праздник". Он также назвал митингующих "овцами, которые не знают, что делают", потому что ими руководят из-за рубежа.