В Минздраве прокомментировали заявление РоSSии о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса

РФ до сих пор не провела третью фазу испытаний своего препарата, которая позволяет определить его безопасность.

Главный санитарный врач - заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал заявление РФ о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса.

На своей странице в Facebook Ляшко объяснил, что РоSSия уже с конца августа собирается начать массовое использование вакцины для медиков, а с начала 2021 - ввести препарат в оборот. Однако Всемирная организация здравоохранения предостерегает от гонки по созданию вакцины.

Сейчас в мире тестируют 26 вакцин-кандидатов, шесть из них уже проходят исследования на эффективность с привлечением значительного количества участников.

"Сейчас именно ограниченные данные о ходе клинических испытаний и соблюдения требований не позволяют уверенно сказать, будет ли роSSийская вакцина эффективной и безопасной, и имеет ли она шансы на массовое использование. РоSSийская Федерация до сих пор не провела третьей фазы клинических испытаний, которая позволила бы накопить достаточную научную основу для практического использования вакцины на людях", - сообщил главный санитарный врач Украины.

Ляшко отметил, что на третьей фазе клинических испытаний компании проводят проспективное плацебо-контролируемое исследование. Обычно в нем принимают участие 30 тыс. человек: 20 тыс. получают вакцину, еще 10 тыс. - плацебо.

"Это единственный способ проверить, работает ли вакцина - например, у 70% привитых в течение 4 или 6 месяцев, и что вакцина показала безопасность при привлечении 20 000 человек в исследования ... Иногда редкие побочные эффекты можно определить только после лицензирования, и после него вы сможете убедиться, эффективна ли вакцина в долгосрочной перспективе - целый год, два, три", - добавил он.

По словам Виктора Ляшко, не только ВОЗ, но и Ассоциация организации клинических исследований безуспешно советовала Министерству здравоохранения РФ воздержаться от регистрации вакцины.

"Основание для таких рекомендаций - ограниченные данные по эффективности кандидата и тот факт, что в мире есть немалое количество разработок, которые зашли значительно дальше, чем вакцина, разработанная в РФ , однако они ожидают полноценного завершения испытаний и преквалификации ВОЗ", - сообщил Ляшко .

Напомним, что 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил, что РоSSия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Он также заявил, что его дочь уже вакцинировалась этим препаратом.

Ранее свои первые испытания на людях потенциальной вакцины против коронавируса в конце июля начала Индия.

27 июля начались самые широкие на сегодня испытания вакцины от коронавируса в США . Участие в них принимают 30 тысяч добровольцев.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная китайской компанией, ориентировочно будет стоить 1 тыс. гривен.