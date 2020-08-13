В Беларуси приземлился спецборт ВКС РоSSии, - Informnapalm

RA-65690 – борт VIP-класса. На нем летают военные рангом не ниже заместителя министра обороны РФ с обслугой.

В Беларуси сегодня приземлился спецборт Воздушно-космических сил РоSSии.

По данным сервиса FlightRadar Ту-134АК с бортовым номером RA-65690 в среду, 12 августа, в 9:44 вылетел с военного аэродрома Чкаловский в Московской области РФ. Затем его сигнал зафиксировали в районе населенного пункта Замок в Минской области Беларуси, сообщает Informnapalm.

"Пока неизвестно, кого перебросили в Беларусь этим спецбортом, или он отправлен с другой целью принять кого-то на борт, или доставить груз", - говорится в сообщении.

Ту-134АК - самолет с салоном повышенной комфортности на 24 места и салоном люкс на 13 пассажиров. Борты такого типа, как правило, имеют средства спецсвязи и предназначаются в основном для правительственных перевозок. Также VIP-лайнер отличается наличием второй двери со встроенным трапом для пассажиров.

Известно, что RA-65690 - это борт ВКС РоSSии VIP-класса. На нем летают роSSийские военные рангом не ниже заместителя министра обороны РФ с обслугой.

"Среди версий в сети также обсуждают, что: борт перебросил роSSийских снайперов, или оружие, которое будут использовать против протестующих в Беларуси; борт должен забрать боевиков “ЧВК Вагнера“, которые раньше прибыли в Беларусь группами, одна из групп была задержана КГБ Беларуси накануне; цель борта - выполнить оба действия, указанные в предыдущих версиях", - пишет издание.

Кроме самолета с бортовым номером RA-65690, в Минск в 11:15 вылетел и другой роSSийский борт с номером RA-65992. Через три часа второй борт вылетел в обратном направлении в РФ.

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