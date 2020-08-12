Кравчук предлагает новую формулировку вместо "особого статуса" Донбасса

По его мнению, это должен быть "особый режим административного управления".

Кравчук предлагает новую формулировку вместо "особого статуса" Донбасса
Фото: obozrevatel.com

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предлагает ввести новую формулировку вместо понятия "особый статус" Донбасса.

Об этом он рассказал в интервью на телеканале "ДОМ".

Кравчук предлагает ввести новую формулировку - "особый режим административного управления".

"Это будет в большей степени соответствовать тем реформам, которые происходят в Украине по местному самоуправлению, а также нашим законам, которые уже приняты. А если ставится задача этот вопрос внести в Конституцию, как иногда мы слышим со стороны РоSSии, то это сейчас нереально" , - отметил Кравчук.

Напомним, в декабре прошлого года президент Владимир Зеленский согласился утвердить особый статус Донбасса на постоянной основе.

Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" действовал с 18 октября 2014 года по 31 декабря 2019. Впоследствии действие закона продлили до 31 декабря 2020 года. Законом предусмотрено, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения в ОРДЛО демократических выборов и вывода наемников.

В октябре 2019 года Украина согласовала "формулу Штайнмайера", которая предусматривает введение закона об особом статусе в день голосования на местных выборах. Он будет действовать на временной основе. Постоянный статус вступит в силу, только если ОБСЕ признает выборы демократическими и соответствующими международным стандартам и украинскому законодательству.

Президент РоSSии Владимир Путин прямо заявлял, что Украина должна будет прописать "особый статус" в Конституции.

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