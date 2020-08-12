Боррель созывает внеочередное совещание Совета ЕС для обсуждения событий в Беларуси

Заседание состоится в пятницу, 14 августа.

Боррель созывает внеочередное совещание Совета ЕС для обсуждения событий в Беларуси
Жозеп Боррель
Фото: #twitter#.com/davidgonzal123

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель соберет в пятницу, 14 августа, совещание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел для обсуждения, в частности, президентских выборов в Беларуси.

Об этом он сообщил в Twitter.

"В пятницу во второй половине дня я созову внеочередное заседание Совета по иностранным делам. Мы обсудим актуальные вопросы и рассмотрим ситуацию в восточном Средиземноморье, выборы президента Беларуси, а также развитие событий в Ливане", - говорится в сообщении.

I will call an extraordinary Foreign Affairs Council meeting this Friday afternoon.

We will discuss urgent issues and address the situation in the Eastern Mediterranean, the Belarus Presidential elections, as well as developments in Lebanon.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 12, 2020

Официальный представитель Борреля также уточнил, что совещание состоится в режиме видеоконференции.

Напомним, о проведении такого совещания объявило МИД Польши, отметив, что о нем попросила Варшава.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Евросоюз рассматривает возможность направить представителя для прямых переговоров с властями Беларуси. Он также отметил, что "пришла пора со всей серьезностью говорить о санкциях против Беларуси в ответ на репрессии властей против оппозиции".

Главы МИД 8 стран Европы призвали власти Беларуси остановить преследование протестующих.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - около 10%. После закрытия избирательных участков по всей стране начались массовые акции протеста. В Минске и более чем в 20 городах страны на улицу вышли десятки тысяч человек. Произошли столкновения с силовиками, которые использовали против протестующих светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули.

Вечером 10 августа МВД сообщило о первом погибшем на акциях протеста. Ведомство полагает, что мужчина якобы неудачно пытался бросить в ОМОН взрывное устройство.

Сейчас протесты в стране продолжаются третью ночь подряд. Силовики задерживают людей и используют против них спецсредства.

Тихановская выехала в Литву. В ее штабе говорят, что отъезд Тихановской организовали белорусские власти. Сама кандидат это отрицает. 11 августа в сети было опубликовано видео, на котором Тихановская с листа читает обращение к белорусскому народу и просит людей не выходить на улицы.

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