В ОАСК снова направили подозрения судьям, которые ранее вернули в Офис генпрокурора

На этот раз подозрения были направлены по почте.

В ОАСК снова направили подозрения судьям, которые ранее вернули в Офис генпрокурора
Фото: Прямий

В Окружной административный суд города Киева снова направили подозрения судьям, которые ранее вернули в Офис генерального прокурора.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"Окружной административный суд г. Киева почтовым отправлением вернул подозрения судьям ОАСК, врученные способом, предусмотренным УПК Украины. В соответствии с ч. 1 ст. 278 УПК, письменное уведомление о подозрении вручается в день его составления следователем или прокурором, а в случае невозможности такого вручения - способом, предусмотренным данным Кодексом для вручения сообщений. Согласно ч. 3 ст. 111 УПК, сообщение в уголовном производстве осуществляется в случаях, предусмотренных данным Кодексом, в порядке, предусмотренном главой 11 данного Кодекса, за исключением положений о содержании сообщения и последствий неприбытия лица", - отметили в прокуратуре.

В САП отметили, что в случае временного отсутствия лица по месту жительства, повестка вручается под расписку взрослому члену семьи лица или другому лицу, с ним проживающему, жилищно-эксплуатационной организации по месту жительства или администрации по месту его работы.

Напомним, 17 июля сообщалось, что НАБУ сообщило о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, еще пятерым судьям и руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

Позже руководитель аппарата Окружного административного суда Киева вернул Офису генерального прокурора неврученные подозрения главе суда и еще четырем судьям суда. В суде заявили, что подозрения были объявлены не по правилам, а "оставлены на стуле".

После этого НАБУ объявило в розыск главу ОАСК, его заместителя, трех судей и двух экс-членов ВККС.

Вовк написал в фейсбуке, что находится в Украине и готов прийти на допрос после того, как ему передадут повестку законно. Аналогичное заявление сделал ОАСК относительно других объявленных в розыск судей.

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