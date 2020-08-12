В Окружном административном суде Киева заявили, что объявленные в розыск судьи находятся на рабочих местах

В суде настаивают, что повестки о вызовах в НАБУ судьям были вручены не в установленном законом порядке.

В Окружном административном суде Киева заявили, что объявленные в розыск судьи находятся на рабочих местах
ОАСК
Фото: unn.com.ua

В Окружном административном суде Киева заявляют, что судьи, которых Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск, находятся на рабочих местах, и призывают НАБУ соблюдать законы.

Об этом сообщается на сайте ОАСК.

"Сообщаем, что глава Окружного административного суда города Киева, его заместитель и три судьи ОАСК, которых накануне НАБУ объявило в розыск за попытку захвата государственной власти, находятся на рабочих местах и продолжают выполнять свои служебные обязанности. Заявления о «систематической неявке на вызовы детективов НАБУ для допросов», очевидно, не соответствуют действительности, так как те сотрудники суда, которые были вызваны на допросы в установленном законом порядке, присутствовали на них", - говорится в заявлении.

В ОАСК отмечают, что другие судьи, указанные в сообщении НАБУ, "не получали как никаких сообщений о подозрении в совершении преступления, за которое они объявлены в розыск, так и повесток об их вызове".

"Судьи продолжают выполнять свои обязанности в обычном режиме и готовы явиться на допрос в порядке, предусмотренном УПК... Также напоминаем, что вмешательство в любой форме в деятельность судьи, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, является уголовным правонарушением, за которое предусмотрено суровое наказание", - заявили в ОАСК.

Напомним, 17 июля сообщалось, что НАБУ сообщило о подозрении главе ОАСК Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, еще пятерым судьям и руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

Позже руководитель аппарата Окружного административного суда Киева вернул Офису генерального прокурора неврученные подозрения главе суда Павлу Вовку и еще четырем судьям суда. В суде заявили, что подозрения были объявлены не по правилам, а "оставлены на стуле".

После этого НАБУ объявило в розыск главу ОАСК, его заместителя, трех судей и двух экс-членов ВККС.

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