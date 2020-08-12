Во время протестов в Беларуси задерживали девятерых украинцев, - МИД

В Беларуси во время акций протеста в связи с объявлением Александра Лукашенко победителем президентских выборов избили украинского фотокорреспондента и задержали девятерых граждан Украины.

Об этом говорится в ответе пресс-службы Министерства иностранных дел на запрос "Суспільного".

"По информации посольства Украины в Беларуси, по состоянию на 9:00 12 августа известно о факте избиения украинского фотокорреспондента агентства Associated Press, который с незначительными медицинскими повреждениями был доставлен в одно из медицинских учреждений. После оказания помощи в тот же день он был выписан. В посольство он не обращался", - отметили в МИД .

Посольство также получило сообщение о задержании в городе Витебске девяти граждан Украины в связи с "административными правонарушениями".

"В результате предпринятых посольством мер, на следующий день указанные граждане Украины были освобождены из-под стражи", - отмечается в сообщении.

Информация о любых других инцидентах с гражданами Украины и Беларуси в настоящее время отсутствует. Отмечается, что посольство продолжает проверку и отслеживание ситуации, и в случае появления новых данных будет информировать дополнительно.

Напомним, 9 августа в Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что на акциях протеста были задержаны около 3 тысяч человек. Вечером 10 августа в центре Минска и других городов страны люди снова вышли на улицы. В течение вторых суток протестов, по официальным данным, были задержаны более 2 тыс. человек.

Власти также подтвердили гибель одного человека во время протестов в Минске. МВД полагает, что мужчина якобы неудачно пытался бросить в ОМОН взрывное устройство.

Минздрав Беларуси заявляет о более чем 200 травмированных.

Несмотря на жесткие разгоны и задержания, массовые акции в стране продолжаются третью ночь.