Руководство Никарагуа поздравило Лукашенко с победой на выборах

Официальные результаты голосования ЦИК Беларуси пока не обнародовала.

Руководство Никарагуа поздравило Лукашенко с победой на выборах
Фото: Евгений Деменок

Президент Никарагуа Даниэль Ортега и вице-президент Росарио Мурильо поздравили Александра Лукашенко с победой на президентских выборах.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Мы приветствуем и поздравляем вас, осознавая важность этой победы, которая выражает суверенную волю вашего народа. Мы будем вместе с вами продолжать сотрудничество в области безопасности, стабильности, мира, развития и процветания. Желая вам успехов в реализации ваших планов, проектов и целей по обеспечению благосостояния белорусского общества, мы подтверждаем наше желание дальнейшего укрепления связей дружбы, солидарности и братского сотрудничества во всех сферах и на всех международных форумах, где у нас есть единое видение мира, который стремится к открытому диалогу, гармонии, соблюдению прав и социальной справедливости, миру и прогрессу, - говорится в поздравлении.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. 10 августа Центральная избирательная комиссия объявила предварительные результаты, согласно которым действующий президент Лукашенко набирает 80,23% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская - 9,9%.

Официальные результаты выборов до сих пор не обнародованы.

10 августа первым Лукашенко с победой поздравил президент Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Также поздравительную телеграмму ему прислал президент РФ Владимир Путин.

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