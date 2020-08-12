Экс-нардеп Борислав Береза заявил о намерении идти на выборы мэра Киева

Экс-нардеп Борислав Береза заявил о намерении идти на выборы мэра Киева

Народный депутат прошлого созыва Борислав Береза заявил о своем намерении зарегистрироваться кандидатом на выборы мэра Киева. Также Береза сообщил, что члены “Экопартии” идут в Киевсовет. 

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице Борислава Березы.

“Да, я принял окончательное решение и иду в мэры Киева, а моя команда “ЭкоПартии” – в Киевсовет”, – написал он.

По его мнению, Киевом десятилетиями руководили случайные люди, которые не имели ни конкретной стратегии, ни собственного видения будущего нашей столицы. “Цель в этих горе-руководителей: за счет киевлян "решать" различные проблемы всей страны и лоббировать политические решения и обеспечить благосостояние собственных семей. Киевлян им просто наплевать”, – написал Береза.

Береза заявил, что “нужно только выгнать из кабинетов старых коррупционеров, и не позволить завести новых, в сочетании с очередными лжецами, проходимцами и квартальцами. Выбор между старыми и новыми коррупционерами не может быть правильным. Нам всем нужна альтернатива. И такой альтернативой должны быть люди, которых беспокоит проблемы Киева, а не партийные рейтинги или межпартийные договорняки”. 

Экс-нардеп сообщил, что в команде его “ЭкоПартии” – профессионалы, способные разработать полноценную экологическую программу развития столицы, и решительные политики, способные воплотить ее в жизнь.

Напомним, что 11 августа партия “Голос” определилась с выбором будущего кандидата в мэры Киева: им станет шоумен Сергей Притула. 8 августа в ВО “Батькивщина” объявили о старте участия в избирательной компании и заявили о выдвижении народного депутата от своей фракции Алексея Кучеренко в качестве кандидата на выборы столичного городского головы. В июле 2020 года праймериз за право баллотироваться в мэры Киева от партии "Слуга народа" выиграла парламентарий, бывший мэр Равы-Русской Ирина Верещук. 

Отметим, что внефракционный народный депутат Верховной Рады (ВР) Украины прошлого созыва (2014-2019 годы) Борислав Береза был избран по столичному округу №213 (Троещина, Деснянский район) как самовыдвиженец. Занимал пост зампреда Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Входил в состав делегации ВР в ПАСЕ.

Фото: Facebook-страница Борислава Березы


Ольга Марийко, КиевВласть

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